24-ядерный Core i9 и профессиональная Nvidia RTX 2000 Ada в корпусе объемом всего 3,5 литра. Acemagic G3A вышел в продажу с ценой 2000 долларов

Acemagic запустила в продажу компактную рабочую станцию G3A — устройство выполнено в корпусе объемом всего 3,5 литра.

Мини-ПК сочетает 24-ядерный Intel Core i9-13900F с профессиональной видеокартой Nvidia RTX 2000 Ada. Последняя по уровню производительности сопоставима с GeForce RTX 3060 12 ГБ, однако назначение другое — RTX 2000 Ada ориентирована на профессиональные приложения.

G3A комплектуется 32 ГБ DDR5-5600, но два слота SO-DIMM позволяют увеличить объем оперативной памяти до 96 ГБ.

Несмотря на компактный корпус, компьютер получил большое количество портов. Предусмотрены два Ethernet — на 1 и 2,5 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с, два USB-A 10 Гбит/с, один USB-A 5 Гбит/с и два USB 2.0. Для промышленного и профессионального оборудования оставили два COM-порта. Также предусмотрены HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и четыре разъема Mini Display Port.

Acemagic G3A уже продается в США за $1999, причем временно предлагается дополнительная скидка в размере $100.