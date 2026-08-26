Впервые более чем за год процессор Intel попал в десятку самых продаваемых CPU на Amazon

Впервые более чем за год процессоры Intel вернулись в десятку самых продаваемых на американском Amazon. До этого CPU Ryzen доминировали там в течение всего 2025 года и половины текущего.

В десятку ворвалось сразу две модели: Core Ultra 7 270K Plus и Core i7-14700K, которые заняли 6 и 9 места соответственно. Первый стоит 255 долларов, а за второй просят 312 долларов, хотя он старее и медленнее. Правда, это было пару дней назад, а конкретно сейчас Core Ultra 7 270K Plus сместился на седьмое место, а Core i7-14700K опустился сразу на 12 место.

Фото Amazon

Что касается остальных мест, лидером является Ryzen 7 9800X3D, давно и прочно закрепившийся на первом месте. Далее идут Ryzen 5 5500 с ценой всего 84 доллара, затем Ryzen 5 9600X, возрождённый Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D, далее идёт Ryzen 5 7600Х, Ryzen 7 7700Х, а замыкает десятку Ryzen 5 5600Х. К слову, следующие два места также принадлежат моделям Intel: Core i9-14900K и Core Ultra 5 225F.



