Google Pixel 11 Pro и Pixel 11 не желают работать: смартфоны самопроизвольно выключаются

Всего через пять дней после начала продаж владельцы Google Pixel 11 начали массово жаловаться на самопроизвольные выключения новых смартфонов. Причем в некоторых случаях устройства перестают работать уже на этапе первоначальной настройки.

Один из наиболее подробно описанных случаев произошел с Google Pixel 11 Pro. По данным Android Authority, сначала смартфон работал без каких-либо проблем, однако после сброса к заводским настройкам и запуска чистой настройки без переноса данных аппарат начал практически непрерывно выключаться.

После каждого включения устройство позволяет пройти лишь несколько шагов мастера настройки. Стоит подключиться к Wi-Fi или войти в аккаунт Google, как появляется сообщение о завершении работы, после чего смартфон отключается. Повторный запуск приводит к тому же сценарию.

Проверка аккумулятора не выявила никаких проблем. Безопасный режим также не помог — Pixel продолжал выключаться. Во время одной из попыток смартфон даже показал предупреждение о перегреве, хотя находился в помещении с температурой около 18 °C. Это может указывать как на неисправность датчиков или системы питания, так и на программный сбой.

Похожие жалобы уже появились на Reddit и официальных форумах поддержки Google. Владельцы смартфонов серии Pixel 11 сообщают о случайных отключениях, перегреве и проблемах при первой настройке устройства.

По имеющейся информации, Google уже предлагает некоторым покупателям заменить неисправные смартфоны. При этом официальный комментарий компании по поводу причин массовых сбоев пока не опубликован.

Напомним, ранее пользователи жаловались на проблемы с практически новыми Samsung Galaxy S26 Ultra.