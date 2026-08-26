Из-за новой функции HiLight новые смартфоны Google Pixel имеют слабый фонарик и вспышку

Хуже, чем у большинства других телефонов

Смартфоны Google Pixel 11 Pro получили новый элемент HiLight на задней панели, который представляет собой светодиод. Оказалось, что из-за него у новинок очень слабый фонарик и вспышка.

Авторы 9to5google во время тестирования новинок обратили внимание, что у них заметно более слабый фонарик, чем у предыдущих поколений. А на фоне некоторых других моделей, разница попросту огромна.

Фото 9to5google

Авторы говорят, что на приведённых ими фотографиях в некоторых случаях разница с прошлогодним флагманом выглядит незначительно, но вживую она намного заметнее, особенно при увеличении расстояния до объектов.

Проблема обусловлена тем, что ради реализации новой функции стекло, прикрывающее светодиод, работает, как рассеиватель. В идеале Google должна была выделить под HiLight отдельный светодиод.

Фото 9to5google

Фото 9to5google

Само собой, фотографировать со вспышкой большинству вообще не нужно, а вот фонарик в жизни вполне может пригодиться и не раз.



