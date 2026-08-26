ИИ, пиксельный мини-экран и 8000 мАч: в России стартовали продажи Tecno Pova 8

Бренд Tecno начал продажи в России смартфонов Pova 8 5G и Pova 8 Pro 5G. Обе модели получили ёмкие аккумуляторы, пиксельные панели на задней крышке и набор инструментов на базе искусственного интеллекта.

Pova 8 5G оснащён батареей на 8000 мАч, SoC MediaTek Dimensity 7100 5G и экраном с частотой обновления до 144 Гц. На задней панели размещён мини-экран с подсветкой, которая реагирует на звонки, уведомления, музыку, зарядку и запуск игр. Пользователь может менять анимации и создавать собственные световые рисунки. За качество связи отвечают дополнительные чипы G1 и SE1. Смартфон также поддерживает eSIM. Основная камера получила сенсор Sony LYTIA 600 на 50 Мп, фронтальная — 13 Мп.

Старшая модель Pova 8 Pro 5G получила AMOLED-дисплей с защитой Gorilla Glass 7i, SoC Dimensity 7400 Ultimate и графический процессор Tecno P1. Устройство защищено от воды и пыли (IP66, IP68, IP69 и IP69K). Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мА·ч.

Оба смартфона поддерживают более 80 инструментов Tecno AI. Среди них обработка фотографий, создание и редактирование текста, генерация видео из изображений, шумоподавление во время звонков. Цена Pova 8 5G начинается от 30 тысяч рублей, Pova 8 Pro 5G — от 40 тысяч рублей.