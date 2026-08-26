Вскоре с Android-смартфона можно будет выключать или перезагружать сопряжённый Windows-ПК. Функция появится в Phone Link и Link to Windows

Упоминание уже есть в коде

Приложение Phone Link в Windows 11 вскоре даст возможность пользователям удалённо выключать или перезагружать свои ПК с сопряжённого Android-смартфона.

Это ПО уже сейчас даёт пользователям ряд возможностей, вроде отображения уведомлений, звонков и прочего. Однако авторы Windows Latest обнаружили в коде приложения Link to Windows, которое нужно установить на смартфон для работы с Phone Link, строки, указывающие на новую функцию, но пока что она неактивна.

Фото Windows Latest

Когда она станет доступна пользователям, неясно, но если она уже появилась в коде, вероятно, ждать осталось недолго.