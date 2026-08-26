Кроссовер Toyota за 4,69 млн с запасом хода 520 км и гарантией 2 года. Крупный дилер запустил продажи Toyota bZ3X

Крупный дилер «Рольф» запустил в России продажи электрического кроссовера Toyota bZ3X — автомобили в наличии в Москве и Санкт-Петербурге. Цена начинается с 4,69 млн рублей, причем двухлетняя дилерская гарантия включена в стоимость.

Toyota bZ3X разработан специально для китайского рынка и производится совместным предприятием GAC Toyota. После местного запуска модель вызвала высокий интерес: производитель сообщал о более чем 10 тыс. заказов в течение первого часа продаж.

В Россию пока привезли среднюю по дальности версию с заявленным запасом хода до 520 км. Она оснащена электродвигателем мощностью 204 л.с., привод передний.

В оснащение поставляемых в Россию автомобилей входят панорамная крыша, подогрев и вентиляция сидений, а также аудиосистема Yamaha с 11 динамиками.

В «Рольфе» заявили, что решение о расширении линейки будет зависеть от спроса. Если первые поставки покажут положительную динамику, дилер намерен привозить дополнительные версии.