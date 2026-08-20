Новинка Xiaomi за 52 доллара предлагает 12 дней автономной работы. Представлен трекер активности Redmi Watch 6 Active

Компания Xiaomi представила трекер активности Redmi Watch 6 Active с ценой около 52 долларов на китайском рынке. Он сочетает лаконичный дизайн, OLED-экран и хорошую автономность.

Дисплей тут характеризуется диагональю 1,85 дюйма при разрешении 390 х 450 пикселей и яркости до 1200 кд/кв.м. Есть поддержка функции AOD.

Фото Xiaomi через Gizmochina

Новинка весит всего 26 г при толщине корпуса 9,9 мм. При этом автономность заявлена до 12 дней в обычном режиме, так как внутри аккумулятор ёмкостью 470 мАч.

Само собой, тут есть все привычные для подобного класса устройств функции по отслеживанию активности и уведомлений. Можно отметить наличие микрофона.