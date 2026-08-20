CMF Buds Neo — это 20-долларовые наушники с шумоподавлением, 8 часами автономности, IP55 и необычными цветами

Бренд CMF компании Nothing представил полностью беспроводные наушники Buds Neo с ценой всего 21 доллар. Правда, это цена для индийского рынка.

Фото CMF на Flipkart

При этом новые наушники как минимум на бумаге выглядят очень интересно. Тут и драйверы диаметром 12,4 мм, и активное шумоподавление, и суммарная автономность 52 часа, и Bluetooth 6.0, и поддержка Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Фото CMF на Flipkart

К тому же тут традиционно небанальные цвета, хотя есть и классический чёрный. Поддержка кодеков ограничена AAC и SBC. Автономность самих наушников заявлена равной 8 часам при включённом шумоподавлении. Также можно выделить IP55 для наушников и IP52 для футляра.