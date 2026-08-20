Республиканский сенаторский комитет США призвал ИИ-компании объяснять пользу центров обработки данных

Национальный республиканский сенаторский комитет США (NRSC) призвал крупные ИИ-компании активнее противостоять негативной реакции на строительство центров обработки данных. Об этом сообщили Axios и SiliconANGLE со ссылкой на внутреннюю записку, связанную с выборами в Сенат США в Огайо в 2026 году.

В документе под заголовком Ohio Data Center Risk говорится, что сопротивление крупным проектам центров обработки данных стало электоральным риском. Компании призвали объяснять, кто получит выгоду от строительства, кто понесёт расходы и почему местные жители должны поддержать размещение объекта.

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Призыв не является нормативным актом, решением о выдаче разрешения или новой федеральной политикой в области инфраструктуры. При этом в документе отражены местные претензии к центрам обработки данных: росту спроса на электроэнергию, использованию земли и воды, созданию рабочих мест и возможному влиянию на счета домохозяйств.

Для проектов, связанных с ИИ, общественная поддержка становится отдельным фактором наряду с финансированием, поставками ускорителей и подключением к электросетям.