Samsung повысила цены на свои техпроцессы от 8 до 4 нм

Компания Samsung повысила цены для своих партнёров на производство чипов по современным (но не самым) техпроцессам. Сильнее всего цены повышены для клиентов из Китая.

Техпроцесс SF4 (4 нм) подорожал для клиентов из Китая и США на 10-15%, а для тайваньских клиентов рост составил 5-10%.

Фото WCCF Tech

Для техпроцесса SF5 (5 нм) цены выросли на 5-10%, а уже достаточно старый 8-нанометровый техпроцесс стал дороже на 10%. А вот новейший техпроцесс 2 нм Reuters не упоминает. Возможно, он и без того слишком дорогой, чтобы повышать на него цены.

Samsung довольно долго была в тени TSMC, и сейчас на фоне огромного спроса на рынке и невозможности для той же TSMC его удовлетворить, может позволить себе наращивать цены, не боясь потерять клиентов.