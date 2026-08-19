Представлен ChatGPT для подростков

OpenAI запустила версию ChatGPT, адаптированную для несовершеннолетних, с родительским контролем и расширенными функциями безопасности, на фоне критики из-за рисков, связанных с чат-ботами на основе искусственного интеллекта.

В новом режиме ChatGPT for Teens будет ограничено обсуждение тем высокого риска, таких как членовредительство, насилие и расстройства пищевого поведения, а также будут предложены образовательные инструменты, которые помогут учащимся учиться, а не делиться ответами.

ChatGPT for Teens автоматически включится, когда возраст пользователя будет оценен как менее 18 лет или он сам укажет свой возраст от 13 до 17 лет, и позволит родителям устанавливать «тихие часы», управлять определенными настройками и получать уведомления, когда подростки обсуждают деликатные темы.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

OpenAI последовательно ужесточала политику безопасности после череды скандалов и судебных исков. Ещё в мае 2025 года выяснилось, что ChatGPT генерировал эротический контент для аккаунтов несовершеннолетних — ошибка, которую компания была вынуждена экстренно исправлять. Летом того же года исследования показали, что чат-бот давал подросткам опасные советы, включая рекомендации по употреблению алкоголя и наркотиков, а более половины из 1200 проверенных ответов были классифицированы как вредоносные.

После гибели 16-летнего подростка, родители которого подали иск против OpenAI, компания объявила о кардинальном ужесточении политики. OpenAI анонсировала жёсткие ограничения для несовершеннолетних: блокировку опасного контента, систему поведенческого определения возраста и уведомления родителей при признаках кризиса. В конце сентября 2025 года был запущен полноценный родительский контроль — с возможностью устанавливать «тихие часы», отключать отдельные функции и получать оповещения о подозрительной активности, однако только с согласия самого подростка.