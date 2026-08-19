Множество портов и новейший процессор Wildcat Lake в крошечном корпусе. Представлен мини-ПК Peladn WO5 304

Компания Peladn представила мини-ПК WO5 304, оснащенный процессором Intel Core 3 304 Wildcat Lake. Эта модель поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и двумя отсеками для твердотельных накопителей PCIe Gen4х2 M.2 2280 .

WO5 304 имеет размеры 116 х 106 х 37,5 мм, корпус выполнен из матового металла серебристого цвета и весит 310 г. Он оснащен встроенными сетевыми картами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также имеет один порт USB-C 40 Гбит/с , три порта USB-A 10 Гбит/с, один порт USB-A 480 Мбит/с, два порта HDMI 2.0, один сетевой порт RJ45 со скоростью до 2,5 Гбит/с и один комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.

Цена мини-ПК не сообщается.