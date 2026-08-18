Росатом освоил 3D-печать медью

Технология пригодится при создании сложных и дорогих деталей для электроники, медицины и аэрокосмической промышленности

Специалисты Росатома успешно отработали изготовление изделий из меди и ее сплавов на промышленных 3D-принтерах линейки RusMelt. Такие 3D-принтеры традиционно использовали в качестве материалов металлопорошковые композиции из нержавеющей стали, жаропрочных материалов или, например, титана, а применение меди оставалось ограниченным из-за физических свойств материала.

Фото: Топливный дивизион «Росатома»

Инженеры московского Центра аддитивных технологий Росатома сумели подобрать и отработать такие режимы послойного лазерного сплавления медного порошка, которые обеспечили необходимое качество изделий. Из медного порошка напечатали элементы теплообменников и образцы, которые могут быть использованы в качестве радиаторных решёток. Все изделия успешно прошли лабораторные тесты.

Фото: Топливный дивизион «Росатома»

В Росатоме рассказали, что медь широко применяется в электронике, аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также в производстве инженерных деталей и медицинского оборудования. Теперь с помощью российских 3D-принтеров можно изготавливать малосерийные высокотехнологичные компоненты из меди со сложной внутренней геометрией.

По мнению специалистов, целесообразно печатать на 3D-принтере теплообменники для силовой электроники, полупроводников и телеком-оборудования; компоненты двигателей и генераторов; узлы для аэрокосмической отрасли (камеры сгорания и системы охлаждения), а также индукционные катушки, токопроводящие элементы, электроды и др. Прежде всего, такую технологию стоит применять для сложных и дорогих деталей, отметили в Росатоме.