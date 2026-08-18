Starship пережил полёт космос, но затем попал в шторм в океане, лишился крыла и части термозащитных плиток

Прототип Starship Ship 40, совершивший в июле мягкое приводнение в Индийском океане, по-прежнему остается на плаву.

После нескольких недель в открытом океане аппарат получил заметные повреждения: на корпусе не хватает большого количества теплозащитных плиток, одно из передних рулевых крыльев отсутствует, а второе серьезно повреждено.

Да, корабль пережил полёт в космос, но сложные погодные условия и сильное волнение в океане сделали свое дело. При этом сам Ship 40 продемонстрировал необычайную живучесть: после посадки он не затонул, что позволило SpaceX впервые попытаться организовать полноценное возвращение Starship из океана. В итоге аппарат уже удалось отбуксировать к острову Рождества.

Прототип должен дать SpaceX дополнительную информацию о поведении теплозащиты и конструкции Starship после реального полета и длительного пребывания в море.