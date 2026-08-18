Второй и третий пуски «Союза-5» с Байконура могут состояться только в 2027 и 2028 годах

Сначала второй пуск был запланирован на 2026 год

Космонавт Айдын Аимбетов сообщил о планируемых сроках следующих испытательных пусков ракеты-носителя «Сункар - Союз-5». Аимбетов представляет совместное казахстанско-российское предприятие, которое реализует проект космического ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре. По словам космонавта, второй и третий пуски могут состояться в 2027 и 2028 годах.

Первый пуск «Союза-5». Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Аимбетов отметил, что точная дата второго полёта пока не определена. По программе второй запуск был запланирован на 2026 год, но, скорее всего, он состоится уже только в 2027 году. Соответственно, третий испытательный полёт сдвигается на 2028 год, добавил космонавт.

Первый запуск российской ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур в Казахстане состоялся 30 апреля 2026 года. Он прошёл успешно: ракета-носитель вышла на заданную траекторию. По словам Аимбетова, первый пуск позволил проверить в реальных условиях саму ракету, систему управления и наземную инфраструктуру. В результате система управления отработала, а наземная инфраструктура показала готовность. Это даёт необходимую основу для перехода к следующим этапам испытаний, добавил космонавт.

«Союз-5» — это ракета среднего класса, которая позволяет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. То есть, она подойдёт для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков, например, семейства «Фрегат». Ракета «Союз-5» оснащена двигателями РД-171МВ на первой ступени и РД-0124МС — на второй. РД-171МВ на данный момент считается самым мощным жидкостным двигателем в мире.