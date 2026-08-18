Мобильный аккумулятор на 20 000 мАч, который не может загореться: Tamadenco представила три модели на основе полутвердотельных батарей

Японский производитель аксессуаров Tama Denshi Kogyo (Tamadenco) из Кавасаки, работающий на рынке с 1976 года, выпустил линейку из шести мобильных аккумуляторов на основе полутвердотельных батарей. Устройства поступили в продажу в Японии уже сегодня.

Новинки представлены в трех вариантах емкости, каждый — в черном и белом цвете. Модель TLP158UC на 10 000 мАч обеспечивает выходную мощность 45 Вт через USB-C и стоит 7980 иен (около $50). Более емкие TLP159UC (15 000 мАч) и TLP160UC (20 000 мАч) способны выдавать до 67 Вт и стоят 10 800 иен (около $68) и 12 800 иен (около $80) соответственно. Все модели оснащены встроенным кабелем USB-C, отдельными портами USB-C и USB-A, индикатором уровня заряда.

Заявленная максимальная мощность в 67 Вт достижима только при подключении одного устройства. Как только к повербанку подключается больше одного гаджета, суммарная выходная мощность падает до 30 Вт — именно столько будет распределяться между всеми подключенными устройствами при одновременной зарядке.

Ключевая особенность новых аккумуляторов — использование огнестойкого гелевого состава вместо традиционного жидкого электролита. По заявлению Tamadenco, такая конструкция снижает риск возгорания, обеспечивает около 2000 циклов зарядки/разрядки и стабильную работу как при высоких, так и при низких температурах.

Новые мобильные аккумуляторы Tamadenco будут продаваться через сети электроники, хозяйственные магазины и собственный магазин компании. О планах по выходу на рынки за пределами Японии пока не сообщается.