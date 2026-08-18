Спутниковый интернет Starlink на гигабитной скорости останется мечтой Маска? Iridium просит FCC заблокировать новые наземные станции Starlink из-за помех

Спутниковый оператор Iridium выступил против планов SpaceX по модернизации Starlink до гигабитных скоростей. В компании заявили Федеральной комиссии по связи США (FCC), что новые наземные шлюзовые станции SpaceX могут создавать недопустимые радиопомехи для собственной инфраструктуры Iridium.

В письме, направленном в FCC в понедельник, адвокат Iridium сообщил, что предварительные — пока не завершенные — расчеты компании показывают: шлюзы SpaceX, расположенные ближе всего к наземным станциям Iridium, могут создавать помехи, значительно превышающие допустимые нормативы. На этом основании Iridium просит FCC заблокировать использование SpaceX диапазонов 19,4–19,6 ГГц и 29,1–29,3 ГГц по 28 находящимся на рассмотрении заявкам на строительство шлюзовых станций. По утверждению Iridium, SpaceX не согласовала свои действия с компанией и не представила доказательств того, что новые объекты не создадут недопустимых помех, как того требуют правила комиссии.

Шлюзовые станции служат для передачи данных между наземной инфраструктурой и спутниками Starlink. В настоящее время SpaceX уже эксплуатирует более 100 таких объектов в США с суммарным количеством свыше 1500 антенн и продолжает строительство новых площадок для поддержки спутников следующего поколения V3 и перехода на гигабитные скорости связи. В апреле компания подала в FCC заявку на строительство новой шлюзовой станции в городе Бастроп, штат Техас, запросив доступ к тем же частотным диапазонам, которые использует Iridium для сервисов передачи данных.

SpaceX, в свою очередь, оспорила претензии Iridium в собственных документах, поданных в FCC. По словам представителя компании по вопросам спутниковой политики Мэтью Терка, согласно расчетам SpaceX, никаких помех возникнуть не должно. Он отметил, что станция в Бастропе находится на расстоянии более 1400 км от ближайших станций фидерной связи Iridium в городах Чандлер и Темпе (штат Аризона), и это расстояние в сочетании с атмосферным затуханием сигнала исключает риск недопустимых помех. Кроме того, SpaceX заявила, что требования Iridium могут задержать запуск более быстрого широкополосного интернета для потребителей.

Iridium же настаивает, что расчеты SpaceX, касающиеся уровня помех, ошибочно основаны на параметрах фиксированной спутниковой связи, тогда как речь должна идти о мобильной спутниковой связи — именно этот вид сервиса использует сама Iridium. В новом письме, отправленном в FCC в вчера, в понедельник, компания подчеркнула, что отказ FCC в одобрении заявок SpaceX даст сторонам возможность продолжить переговоры по согласованию использования частот, добавив, что обращение к регулятору должно быть крайней мерой, а не первым шагом в решении спора.