Первый смартфон Samsung следующего поколения, засветившийся в Сети. В базе Google Play Console появились параметры Galaxy A08

В базе Google Play Console засветился один из первых смартфонов Samsung следующего поколения. При этом это вовсе не флагман, а, напротив, самая бюджетная модель Galaxy A08.

В основе новинки будет лежать весьма немолодая, но достаточно производительная для этого сегмента SoC Helio G99. Само собой, в этом случае поддержки 5G не будет. Этот же чип является основой для Galaxy A07 4G.

Фото 91mobiles

Данные говорят о наличии 8 ГБ ОЗУ, но это явно не базовая версия. Из остального можно выделить экран HD+ и дизайн, как у текущей модели.

Также в консоли засветился Galaxy A07s с той же платформой, 4 ГБ ОЗУ и тем же дизайном, а ещё Galaxy S26 FE на основе Exynos 2500 с экраном Full HD+ и 8 ГБ ОЗУ.