Китайский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 нарасхват — производство COMAC C919 не поспевает за спросом

Китайские авиакомпании готовы активнее переходить на местный пассажирский самолет COMAC C919, однако производитель пока не успевает за потенциальным спросом. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей отрасли, интерес перевозчиков к лайнеру растет, в то время как проблемы с цепочками поставок и темпами производства ограничивают возможности его быстрого внедрения.

Представитель Shenzhen Airlines заявил, что компания рассчитывает начать эксплуатацию COMAC C919 в ближайшем будущем. При этом одним из основных препятствий для скорейшего внедрения называют темпы выпуска самолетов. Сейчас парк Shenzhen Airlines, пятого по размеру перевозчика Китая, преимущественно состоит из самолетов Airbus. Интерес к C919 также подтвердила быстрорастущая китайская авиакомпания Loong Air, которая рассматривает лайнер в рамках планов по расширению и диверсификации флота.

Растущий спрос идет вразрез с реальными производственными возможностями. В 2025 году COMAC рассчитывала передать заказчикам 75 самолетов C919, позднее цель была снижена до 25–28 машин, а по факту передали лишь 15 бортов. Одним из главных ограничений стала нехватка двигателей CFM LEAP-1C: в 2025 году их поставки в Китай временно приостанавливались на фоне экспортных ограничений США.

Хотя значительная часть конструкции C919 производится в Китае — включая элементы фюзеляжа, крылья, носовую и хвостовую части, — самолет все еще зависит от ряда ключевых западных систем (в основном это двигатели и авионика).

Китай параллельно пытается снизить эту зависимость. Aero Engine Corporation of China (AECC) разрабатывает китайский двигатель CJ-1000A, предназначенный для C919 — в перспективе он должен заменить американско-французский LEAP-1C.