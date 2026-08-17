Это уже больше похоже на конкурента MacBook Neo. Acer выпустила тонкий, лёгкий и металлический Go Air с автономностью 19 часов

Компания Acer представила относительно недорогой тонкий и лёгкий ноутбук, который ряд тематических ресурсов прозвал конкурентов MacBook Neo. Новинка называется Go Air, и в Китае за неё просят около 815 долларов.

Acer явно не пыталась сэкономить на всём ради цены. К примеру, тут 14-дюймовый 120-герцевый экран, чем тот же Neo похвастаться не может. А ещё есть Thunderbolt 4 и 12 ГБ оперативной памяти при SSD объёмом 512 ГБ.

Фото Acer

В основе лежит свежий процессор Intel Core 5 320 линейки Wildcat Lake, который не обеспечит высокую производительность, зато должен обеспечить хорошую автономность. При батарее ёмкостью 70 Втч автономность обещанная производителем автономность достигает 19 часов. И это при толщине корпуса в 13,9 мм и массе 1,19 кг. К тому же ещё и корпус тут металлический.

Таким образом, суммарно получается ноутбук с хорошей (на бумаге) автономностью, в тонком металлическом корпусе, с качественным экраном, но весьма скромной, хотя и современной, платформой.