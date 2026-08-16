Intuitive Machines получила контракт на $600 млн на 3 спутника связи для геостационарной орбиты

14 августа Intuitive Machines сообщила о контракте стоимостью более $600 млн на 3 спутника связи для геостационарной орбиты. Соглашение с неназванным заказчиком было заключено в июне, а поставка спутников должна состояться в течение следующих 30 месяцев. Генеральный директор компании Стив Алтемус отметил, что спрос на проверенную платформу IM 1300 остаётся высоким.

IM 1300 — геостационарная спутниковая платформа, которую Intuitive Machines получила вместе с компанией Lanteris Space Systems, приобретённой в конце 2025 года у Maxar Space Systems. При этом сама Intuitive Machines известна прежде всего разработкой лунных посадочных аппаратов и систем для лунных миссий. Алтемус не раскрыл заказчика новых спутников и не подтвердил, связан ли контракт с освобождением части C-диапазона для наземного использования.

Источник: Intuitive Machines

Этот процесс может потребовать значительного количества новых спутников. Операторы Eutelsat, SES и Telesat должны получить более $6 млрд за освобождение 160 МГц верхней части спутникового C-диапазона, после чего соответствующие сервисы необходимо перенести на оставшийся участок диапазона или другие частоты. SES, крупнейший пользователь освобождаемого спектра, ранее сообщила о планах вывести 7 гибридных спутников C/Ku-диапазонов; представители компании в июне заявляли FCC, что переговоры о спутниках и запусках уже идут. Intuitive Machines пока не раскрывает, относится ли к этому процессу её новый контракт.

Помимо 3 новых IM 1300, у компании заказано более 70 небольших спутников IM 300, также производимых на мощностях бывшей Lanteris. В их число входят 18 аппаратов для программы Accelerated Missile Defense Tranche 3 (США), заказанных 4 августа через генерального подрядчика L3Harris. Всего Intuitive Machines имеет контракты более чем на 80 космических аппаратов, включая спутники IM 300 и IM 1300, лунные аппараты и другие специализированные платформы.

Компания также ускоряет развёртывание собственной лунной коммуникационной группировки из 5 спутников. Первый аппарат Altus-1 планируется запустить в 1 квартале 2027 года вместе с лунным посадочным аппаратом IM-3 на ракете Falcon 9. Оставшиеся 4 спутника первоначально предполагалось отправлять в качестве попутной нагрузки на последующих лунных миссиях, однако теперь Intuitive Machines намерена провести для них отдельный запуск в 2028 году. По словам Алтемуса, это позволит завершить развёртывание группировки раньше первоначального плана, который при попутных запусках отодвигал завершение до 2029–2030 годов, и использовать спутники для поддержки лунных посадочных миссий программы Artemis. Компания планирует предоставлять NASA и другим клиентам связь с оплатой за фактическое время использования.