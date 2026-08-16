Национальная ассоциация страховых комиссаров США тестирует единый подход к ИИ в страховании

12 штатов проверяют подход, который помогает регуляторам запрашивать у страховщиков сведения об использовании и контроле ИИ

Рабочая группа по большим данным и искусственному интеллекту Национальной ассоциации страховых комиссаров США (NAIC) 13 августа сообщила о продолжении до сентября пилотного проекта AI Risk Evaluation Supplement. Документ используют регуляторы 12 штатов при проверках страховых компаний: он помогает структурировать запросы о том, какие системы ИИ применяются, как они тестируются и кто отвечает за их работу.

В пилоте участвуют Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Айова, Луизиана, Мэриленд, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния и Висконсин. Одни регуляторы включили документ в плановые проверки, другие используют его как разовый опросник.

Текущая версия Supplement предлагает страховщикам описывать применение ИИ по направлениям бизнеса, систему управления моделями, процедуры валидации и тестирования, модели повышенного риска, источники данных, мониторинг, контроль поставщиков, влияние на потребителей и действующие защитные меры. При этом регуляторы должны адаптировать запросы к конкретной проверке, а не считать все вопросы обязательными для каждой компании.

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Пилот должен определить, какие изменения войдут в версию 5.0: её планируют вынести на 30-дневное публичное обсуждение в сентябре. Затем предусмотрен ещё один, 14-дневный этап обсуждения версии 6.0, после чего рабочая группа планирует рассмотреть версию 7.0 для возможного принятия на осеннем национальном заседании NAIC. Сроки отдельных пилотов могут различаться, поэтому завершение всех проверок к 30 сентября не гарантируется.

Для команд, разрабатывающих ML-системы в страховании, это означает рост значения доказательной базы: регулятору могут потребоваться актуальный реестр моделей, сведения о владельцах и согласованиях, результаты валидации, происхождение данных, история мониторинга и документация по сторонним системам.

Пока Supplement остаётся проектом в рамках пилота и публичного обсуждения, поэтому его августовское обновление не является общенациональным обязательным требованием, а показывает, как может формироваться единый подход регуляторов США к проверке ИИ в страховании.