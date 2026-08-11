Созвездие IRIS2 переходит в фазу строительства: Европа увеличила бюджет спутниковой системы почти на 50% и расширила её до 348 аппаратов

После 7 месяцев переговоров Еврокомиссия, ESA, EUSPA и консорциум SpaceRISE перешли к реализации проекта стоимостью около €15,6 млрд, первые спутники планируется запустить в 2029 году

После 7 месяцев переговоров Европа перешла к практической реализации спутниковой системы IRIS2, причём её масштаб оказался значительно больше первоначально заявленного. Вместо 290 аппаратов созвездие будет включать как минимум 348 спутников: 330 на низкой околоземной орбите (LEO) и 18 на средней околоземной орбите (MEO). Одновременно бюджет проекта вырос с €10,55 млрд до примерно €15,6 млрд — почти на 50%.

Работы распределены между крупнейшими европейскими спутниковыми операторами. SES займётся полезной нагрузкой 18 спутников MEO и рассчитывает вложить в программу €1,35 млрд. Eutelsat инвестирует €2,23 млрд и возглавит разработку 330 аппаратов LEO. Hispasat станет генеральным подрядчиком по наземным антеннам и сети управления с бюджетом более €1,6 млрд, а также направит €600 млн в обмен на коммерческие права использования IRIS2.

Источник: ESA

Hispasat дополнительно возглавит разработку ещё одного сегмента из 20 спутников на очень низкой околоземной орбите (VLEO), который будет работать совместно с группировками LEO и MEO. Оставшиеся около €11,6 млрд профинансируют в основном государства — члены ЕС и бюджет Евросоюза. На данный момент Испания подтвердила до €2 млрд, Польша — €656 млн, Венгрия — €500 млн. В проект также могут быть вовлечены крупные европейские подрядчики, включая Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB и Aerospacelab.

Первый запуск спутников IRIS2 планируется провести на европейской ракете-носителе в 2029 году. При этом Еврокомиссия заявляет, что рассчитывает ускорить развёртывание первых сервисов для обороны и безопасности и более чем на 60% увеличить защищённые государственные коммуникационные возможности внутри ЕС.

Главное изменение IRIS2 — не только переход от переговоров к реализации, но и существенное расширение самой системы: европейская группировка стала крупнее на 58 спутников, а её бюджет увеличился примерно на €5 млрд.