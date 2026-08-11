Проектирование российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» завершено

Специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» завершили проектирование многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», сообщил врио генерального директора РКЦ Леонид Михайленко. По его словам, проектирование ракеты полностью завершено, сейчас работа идет именно с «железом». РКЦ «Прогресс» готов к увеличению производственных мощностей и планирует привлечь дополнительно 600 человек.

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Леонид Михайленко добавил, что первый запуск ракеты «Амур-СПГ» запланирован на 2031 год. Первая российская многоразовая ракета на метане получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. Ранее мы писали о планах по проведению двух бросковых испытаний экспериментальных образцов «Амур-СПГ».