Взрыв New Glenn произошёл из-за клапана двигателя: Blue Origin меняет ракету и перестраивает стартовую площадку

Blue Origin завершает расследование взрыва ракеты New Glenn, произошедшего 28 мая во время наземного огневого испытания на стартовом комплексе LC-36 во Флориде. Как сообщил 5 августа генеральный директор компании Дэйв Лимп, источником аварии стал главный кислородный клапан одного из 7 двигателей BE-4 первой ступени. Данные бортовых датчиков указали на этот узел ещё на раннем этапе расследования, а анализ обломков подтвердил первоначальную версию. Точный механизм отказа пока не раскрыт.

Blue Origin уже провела испытания отдельных клапанов и полностью собранных двигателей и пришла к выводу, что для устранения проблемы потребуется лишь небольшая модификация конструкции. Новые клапаны можно устанавливать в уже произведённые BE-4, поэтому выпускать двигатели заново не потребуется. Обновлённые компоненты уже находятся в производстве и должны быть готовы к концу августа. При этом компания продолжает формальный анализ дерева отказов, чтобы исключить другие возможные причины аварии.

Источник: Blue Origin

Взрыв уничтожил первую и вторую ступени New Glenn и серьёзно повредил инфраструктуру LC-36A: была повалена мачта молниезащиты и разрушена транспортно-установочная система, предназначенная для подъёма ракеты в вертикальное положение. Основные объекты комплекса, включая хранилища компонентов топлива, водонапорную башню и здание горизонтальной сборки, уцелели. Вместо восстановления прежней схемы Blue Origin решила перейти к уже разрабатывавшейся горизонтально-вертикальной концепции: ступени будут собирать и стыковать горизонтально, доставлять на стартовую площадку на упрощённом транспортёре, а затем устанавливать вертикально краном.

Одновременно компания разбирает сохранившуюся башню обслуживания LC-36A на отдельные секции. На них устанавливают новые рабочие площадки, системы подачи компонентов и управления, после чего конструкцию соберут обратно. Blue Origin рассчитывает восстановить возможность запусков до конца 2026 года. При этом проблема BE-4 потенциально важна и для ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA), которая использует тот же двигатель. ULA участвует в расследовании, хотя перед аварийным испытанием New Glenn сообщалось, что на ракете применялось новое семейство BE-4.

Параллельно Blue Origin строит второй стартовый комплекс — LC-36B, расположенный в нескольких сотнях метров от LC-36A. Он предназначен для более мощной версии New Glenn 9×4 с 9 двигателями BE-4 на первой ступени и 4 двигателями BE-3U на второй. Ракета должна иметь высоту около 120 м и выводить примерно 70 т на низкую околоземную орбиту; диаметр головного обтекателя увеличат до 8,7 м. Для строительства площадки компания уже запросила оценку Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для мобильного крана высотой до 228 м.

При этом документация по LC-36B содержит заметное изменение параметров будущей инфраструктуры. В апреле Blue Origin указывала высоту башни обслуживания до 152 м и молниезащитной башни до 182 м, однако в обновлённых документах башня обслуживания указана высотой всего 83,8 м, тогда как молниезащитная конструкция выросла до 218 м. Для New Glenn 9×4 высотой около 120 м это необычно: ракета окажется почти на 40 м выше верхней отметки башни обслуживания. Пока Blue Origin публично не объяснила расхождение, поэтому неизвестно, связано ли оно с изменением конструкции ракеты или с пересмотром архитектуры наземных систем LC-36B.