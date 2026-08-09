Gateway не построят как планировали: технологии лунной станции отправят строить базу на Луне

Northrop Grumman создаст 3 демонстрационные миссии с системами питания, связи и управления от модуля HALO, а Канада адаптирует роботизированную руку Canadarm3 для работы на поверхности Луны

Northrop Grumman адаптирует технологии, первоначально создававшиеся для лунной станции Gateway, для строительства инфраструктуры непосредственно на поверхности Луны. 4 августа компания объявила о подготовке 3 миссий Lunar Infrastructure Demo (LID), которые доставят на поверхность системы питания, передачи данных и механические интерфейсы, разработанные для жилого модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost) станции Gateway. NASA планирует включить все 3 полезные нагрузки в первую фазу программы лунной базы, рассчитанную до 2029 года.

Главная задача LID — проверить, смогут ли такие системы переживать лунную ночь и длительные периоды нахождения в тени. Northrop планирует отработать технологии электропитания, терморегуляции, автономного управления и связи, которые в дальнейшем можно масштабировать до постоянно работающей инфраструктуры в районе южного полюса Луны. Конкретные даты запусков, характеристики посадочных аппаратов и состав остальных полезных нагрузок пока не раскрыты. NASA сообщило, что миссии будут выполняться в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая привлекает коммерческие компании для доставки научных и технологических грузов на поверхность Луны.

Источник: Northrop Grumman

Переориентация технологий HALO связана с изменением самой лунной стратегии NASA. Изначально Gateway должна была стать орбитальным узлом для программы Artemis, через который планировалось поддерживать последующие экспедиции на поверхность Луны. Теперь NASA смещает основной акцент на создание лунной базы и наземных систем. Представитель Northrop сообщил, что первая миссия LID должна состояться в рамках первой фазы этой программы, однако условия финансирования и стоимость не раскрыты. При этом компания ранее заявляла о возможности повторного использования и других элементов HALO, хотя с самим модулем возникли проблемы из-за коррозии его конструкции.

Параллельно Канада меняет назначение своего вклада в Gateway — роботизированной системы Canadarm3. 6 августа Канадское космическое агентство (CSA) сообщило, что технологии этой системы будут адаптированы не только для лунных задач, но и потенциально для коммерческих космических станций на низкой околоземной орбите. Canadarm3 разрабатывает канадская компания MDA Space по контракту стоимостью 1 млрд канадских долларов (около 717 млн долларов США), заключённому в 2024 году. Ранее система предназначалась для обслуживания Gateway, но после изменения американской программы её разработку решили сохранить с возможностью применения на поверхности Луны.

Конкретная архитектура использования Canadarm3 на Луне пока не определена. В MDA Space подчёркивают, что технические разработки продолжаются, тогда как их дальнейшее применение и контрактные условия сейчас пересматриваются вместе с CSA. Northrop Grumman также продолжает работу с NASA над технологиями HALO для их возможного использования в будущих проектах Gateway.

Таким образом, речь пока не идёт о готовой лунной базе или конкретных сроках её строительства: NASA только переводит уже разработанные технологии из программы орбитальной станции в программу наземной инфраструктуры. Первые 3 миссии Northrop должны проверить на Луне системы, от которых зависит длительная работа оборудования в условиях ночи и затенения, а канадская робототехника получает потенциальное применение как на поверхности Луны, так и на будущих коммерческих станциях.