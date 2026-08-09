13 двигателей и 15,5 МН тяги: Relativity Space собирает первую ступень Terran R

Relativity Space начала установку двигателей Aeon R на силовую конструкцию первой ступени многоразовой ракеты Terran R. Конструкция рассчитана на 13 двигателей, каждый из которых развивает 269 000 фунтов силы тяги (≈ 1,20 МН на один Aeon R) на уровне моря, а суммарная тяга при старте составит 3 497 000 фунтов силы (≈ 15,55 МН). Все устанавливаемые двигатели уже прошли приёмочные испытания.

Монтаж выполняется с помощью специального наземного оборудования, которое точно позиционирует каждый двигатель. После установки всех 13 Aeon R собранную силовую конструкцию развернут и состыкуют с остальными элементами первой ступени. Этому этапу предшествовали квалификационные испытания отдельного образца первой ступени: конструкция выдержала 420 циклов нагрузки, включая 62 испытания на прочность и устойчивость, а затем была подвергнута осевому сжатию с нагрузкой 4,3 млн фунтов силы при заполненном и находящемся под давлением баке.

Фото: Relativity Space

Параллельно на испытательном комплексе NASA в Стеннисе, штат Миссисипи, продолжаются работы со второй ступенью Terran R. Она уже прошла серию криогенных испытаний и проверок системы наддува, в которых использовались криогенные компоненты и нагрузки выше ожидаемых при полёте. После снятия со стенда на ступень установят единственный вакуумный двигатель Aeon V, после чего её вернут для огневых испытаний. Аналогичная программа предстоит первой ступени после её сборки в Лонг-Бич, Калифорния.

Terran R — 2-ступенчатая ракета на метане и жидком кислороде высотой около 87 м и диаметром 5,4 м. Первая ступень получит посадочные опоры и решётчатые рули для возвращения после запуска, а вторая будет оснащена Aeon V. В многоразовой конфигурации ракета рассчитана на вывод около 23 500 кг на низкую околоземную орбиту. Точная дата первого запуска ещё не объявлена, ранее внутренние ориентиры Relativity Space указывали на срок не ранее конца 2026 года. Одновременно компания продолжает строительство стартовой инфраструктуры Terran R на площадке Launch Complex 16 на мысе Канаверал.