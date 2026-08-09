Galaxy S25 FE получит ранний доступ к One UI 9 — смартфон включат в программу открытого бета-теста

Samsung добавит Galaxy S25 FE в программу публичного бета-тестирования One UI 9.0 на базе Android 17. Об этом сообщил инсайдер Тарун Ватс (Tarun Vats).

Линейка Galaxy S FE существует с 2020 года и позиционируется как более доступная альтернатива флагманам Galaxy S. Однако раньше владельцам таких смартфонов приходилось ждать стабильного релиза крупных обновлений — публичное тестирование новых версий One UI обычно оставалось привилегией топовых моделей.

Первый шаг Samsung в сторону изменения этой политики произошел с One UI 8.5: в программу публичного бета-тестирования тогда попали сразу Galaxy S25 FE, S24 FE и S23 FE. Теперь Galaxy S25 FE, по предварительным данным, может получить доступ и к публичной бета-версии One UI 9.0.

На первом этапе тестирование One UI 9 для Galaxy S25 FE ожидается как минимум в Великобритании, Южной Корее и Индии. Список стран может расшириться: США также традиционно входят в число основных рынков Samsung для публичного тестирования прошивок.

Пока неизвестно, смогут ли присоединиться к программе владельцы Galaxy S24 FE и S23 FE. Оба смартфона технически совместимы с Android 17, однако Samsung еще не раскрыла полный список устройств, которые получат доступ к публичному бета-тесту.

Работа над One UI 9 уже идет. Ранее на форумах Samsung Community обнаружили страницы бета-программы для серии Galaxy S25. Это указывает на подготовку к расширению тестирования, на данный момент публичная бета, напомним, доступна только для моделей линейки Galaxy S26.