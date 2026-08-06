«Москвич 3» подешевел на 360 тыс. рублей: кроссовер с телематической системой можно купить за 1,344 млн рублей

«Москвич» объявил о новой акции на кроссовер «Москвич 3»: до 31 августа покупатели смогут получить прямую скидку в размере 360 тыс. рублей при покупке автомобиля 2025 или 2026 года выпуска. Важно: скидка суммируется с госпрограммой льготного автокредитования. В результате минимальная стоимость автомобиля в базовой комплектации «Стандарт» с учетом всех доступных скидок снижается до 1,344 млн рублей. Без учета акций стартовая цена «Москвича 3» составляет 1,952 млн рублей за автомобиль 2025 года выпуска и 2,04 млн рублей за модель 2026 года.

Фото: Иван Бахарев / «Автоновости дня»

В компании отмечают, что прямую скидку нельзя совмещать с другими маркетинговыми программами бренда, однако она совместима с государственной программой льготного автокредитования.

«Москвич 3» оснащается 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 136 л.с. Коробка передач — механическая или вариатор, привод — только передний. В стандартное оснащение входит телематическая система «Мой Москвич» («М-Контроль»), позволяющая дистанционно отслеживать состояние автомобиля, управлять некоторыми функциями, контролировать местоположение машины и получать уведомления о важных событиях.

Ранее представители завода также сообщали, что в 2026 году кроссовер «Москвич 3» планируется обновить, однако подробности модернизации пока не раскрываются.