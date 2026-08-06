Ещё $36 млрд на ИИ Anthropic: вычисления начинают финансировать как электростанции

По данным Bloomberg, Blackstone обсуждает вторую долговую сделку для аренды TPU Google после пакета на $35 млрд

По данным Bloomberg, инвестиционная компания Blackstone начала предварительные переговоры о создании второго долгового пакета объёмом $36 млрд для финансирования использования компанией Anthropic тензорных процессоров Google. Сделка находится на ранней стадии обсуждения, поэтому её объём, структура и состав участников ещё могут измениться.

Новый пакет должен стать продолжением соглашения примерно на $35 млрд, о котором сообщалось около 2 месяцев назад. Тогда финансирование было организовано для аренды Anthropic вычислительной инфраструктуры Google в 5 дата-центрах. Представители Blackstone, Anthropic, Google и Apollo отказались комментировать информацию Bloomberg.

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По данным Financial Times, предыдущая сделка была оформлена через специальную проектную компанию (SPV), которая приобрела вычислительное оборудование мощностью около 1 ГВт на базе TPU, после чего Anthropic получила его в долгосрочную аренду. Такая схема позволяет финансировать дорогостоящую ИИ-инфраструктуру как крупный инфраструктурный объект, не требуя от разработчика моделей сразу покупать оборудование.

На данный момент речь идёт именно о предварительном обсуждении нового финансирования, а не о завершённой сделке или новом заказе чипов.

Если соглашение будет реализовано, оно станет ещё одним примером того, как вычислительные мощности для крупнейших моделей искусственного интеллекта превращаются в отдельный класс инфраструктурных активов, финансируемых через долгосрочные долговые инструменты, а не за счёт прямой покупки оборудования.