Канада вложит почти $2 млрд в спутниковую связь Telesat для Арктики и расширит группировку Lightspeed

Крупнейший контракт в истории Telesat обеспечит военным защищённую Ka-диапазонную связь и увеличит финансирование спутниковой сети на низкой орбите с 156 до 225 аппаратов

Канадский спутниковый оператор Telesat заключил крупнейший контракт в своей истории: соглашение с Агентством оборонных инвестиций Канады предусматривает поставку защищённой спутниковой связи для на сумму около $1,63 млрд. Контракт обеспечит военные сервисы в Ka-диапазоне (диапазон радиочастот, используемый для высокоскоростной спутниковой связи) в Арктике начиная с 2028 года и одновременно позволит расширить группировку низкоорбитальных спутников Lightspeed.

Договор включает 2 пятилетних продления стоимостью около $142 млн каждое. Общая стоимость соглашения достигнет примерно $1,92 млрд, а срок обслуживания увеличится до 15 лет. Средства канадского правительства позволят увеличить число полностью профинансированных спутников Lightspeed с 156 до 225 аппаратов. Telesat заявляет, что запуск глобального сервиса группировки по-прежнему запланирован на I квартал 2028 года.

Источник: Telesat

Производством спутников занимается компания MDA Space: ранее она получила заказ на 198 аппаратов Lightspeed, из которых первоначальный план финансирования покрывал только первые 156. Оставшиеся спутники предполагалось оплатить за счёт доходов после начала эксплуатации сети. Новый контракт изменил схему финансирования: государственные выплаты, начиная с III квартала 2026 года, позволят дополнительно профинансировать 42 ранее незакреплённых спутника и ещё 27 новых аппаратов, увеличив производственный заказ MDA до 225 единиц.

В рамках программы ESCP-P (Enhanced Satellite Communications Project–Polar) сеть Lightspeed обеспечит защищённую широкополосную и узкополосную связь для канадских сил в Арктике, где наземная инфраструктура ограничена, а геостационарные спутники работают менее эффективно из-за низкого положения над горизонтом. Военные версии Lightspeed будут использовать Ka-диапазон, предназначенный для защищённых государственных коммуникаций Канады и её союзников.

Контракт отражает изменение стратегии Telesat: компания всё больше ориентируется на оборонных заказчиков вместо традиционного коммерческого рынка. По оценке главы Telesat Дэна Голдберга, к 2032 году оборонные клиенты могут обеспечивать около 46% выручки компании против прежнего прогноза в 14%. Все 225 спутников Lightspeed получат по 500 МГц Ka-диапазона дополнительно к коммерческим частотам, а запуск аппаратов планируется выполнять ракетами SpaceX Falcon 9. По данным MDA, расширение программы увеличит стоимость её контракта примерно на $337 млн.