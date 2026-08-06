Разведка США расширяет закупку спутниковых радарных снимков у частных компаний

NRO заключило новые контракты с Capella Space, Iceye и Umbra, чтобы усилить круглосуточное спутниковое наблюдение с помощью коммерческих SAR-спутников

Национальное управление военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO) заключило новые контракты с компаниями Capella Space, Iceye U.S. и Umbra в рамках программы Commercial Radar Capabilities. Соглашения расширяют использование коммерческих спутников с радарами синтезированной апертуры (SAR), позволяющими получать изображения поверхности Земли днём, ночью и практически при любых погодных условиях.

Новая программа предоставляет государственным заказчикам прямой доступ к заказу радиолокационной съёмки, архивным изображениям и производным аналитическим данным, а также предусматривает совместную разработку новых возможностей под задачи NRO. В агентстве заявили, что интеграция коммерческих SAR-систем с национальными разведывательными спутниками позволит увеличить возможности по разведке, наблюдению и рекогносцировке, обеспечив более гибкое и непрерывное глобальное покрытие.

Источник: Iceye

Контракты стали продолжением программы, начатой в 2022 году, когда NRO привлекло Airbus U.S., Capella Space, Iceye U.S., PredaSAR и Umbra для оценки коммерческих радиолокационных технологий с помощью моделирования, испытаний и демонстраций на орбите. По итогам этих работ агентство приняло решение расширить использование коммерческих данных.

В Iceye отметили, что их радиолокационные снимки не имеют грифа секретности, поэтому могут передаваться структурам, разведывательному сообществу, ведомствам и союзникам США в рамках действующих соглашений.

NRO последовательно наращивает сотрудничество с коммерческим космическим сектором. В мае агентство также заключило контракты с EarthDaily, Iceye и Pixxel на поставку данных оптической, гиперспектральной и радиочастотной съёмки, а в конце 2024 года объявило о расширении интеграции технологий Umbra в национальную систему космической разведки. По мнению NRO, такой подход позволяет быстрее внедрять новые коммерческие технологии и усиливать возможности государственных спутниковых систем.