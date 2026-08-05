Big Tech-компании уже зарезервировали дата-центры почти на $1,1 трлн для развития ИИ

5 крупнейших технологических компаний — Microsoft, Meta*, Oracle, Amazon и Alphabet — уже взяли на себя обязательства по аренде будущих дата-центров почти на $1,09 трлн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовую отчётность компаний. Речь идёт о долгосрочных договорах аренды объектов, которые ещё строятся или не введены в эксплуатацию, поэтому эти обязательства пока не отражаются в балансе как обычные арендные обязательства.

По данным Reuters, на балансах компаний сейчас учтено около $285 млрд арендных обязательств — почти в 4 раза меньше. Это связано с правилами бухгалтерского учёта: обязательства по аренде признаются только после того, как объект становится доступен для использования, тогда как до этого момента будущие платежи раскрываются лишь в примечаниях к отчётности.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Самый крупный объём будущих обязательств приходится на Oracle. Компания раскрыла договоры аренды на $260 млрд при уже признанных обязательствах в размере $37,89 млрд. Большинство новых дата-центров должны начать работу в 2027–2029 финансовых годах, а сроки аренды составляют от 15 до 19 лет. Oracle также предупреждает, что сроки аренды и условия контрактов с клиентами могут не совпадать, что создаёт финансовые риски, если спрос окажется ниже ожидаемого.

Опубликованные данные показывают масштаб уже законтрактованной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компании заранее резервируют вычислительные мощности, энергоснабжение и площади под дата-центры на годы вперёд, однако эффективность таких инвестиций будет зависеть от того, сохранится ли высокий спрос на ИИ-сервисы после ввода объектов в эксплуатацию.