Джефф Безос продаёт акции Amazon на $4 млрд после исторической оценки компании в $3 трлн

Основатель Amazon впервые с конца 2024 года сокращает пакет акций после сильного квартального отчёта и рекордного роста капитализации

Основатель Amazon Джефф Безос подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на продажу 15 млн акций компании стоимостью около $4 млрд. Сделки будут проводиться через Morgan Stanley в рамках заранее утверждённого торгового плана Rule 10b5-1, принятого в ноябре 2025 года.

Это первая крупная продажа акций Безосом с конца 2024 года.

Продажа совпала с историческим событием для Amazon: 3 августа компания впервые превысила рыночную капитализацию в $3 трлн, став лишь пятой компанией в истории, достигшей этой отметки. Рост акций ускорился после публикации квартальной отчётности, превзошедшей ожидания рынка. С начала года бумаги Amazon прибавили около 20% против 12% у индекса S&P 500.

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Во 2 квартале выручка Amazon превысила $200 млрд, а операционная прибыль выросла на 43%, примерно до $27 млрд. Облачное подразделение AWS увеличило выручку на 37%, до более чем $42 млрд — это самый быстрый квартальный рост бизнеса за более чем 2 года. Компания также повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год с $200 млрд до $220 млрд, направив дополнительные инвестиции на строительство дата-центров для сервисов искусственного интеллекта и облачных вычислений.

После публикации информации о продаже акции Amazon на утренних торгах снизились более чем на 2%, что часто происходит после сообщений о крупных сделках инсайдеров, даже если они заранее запланированы. Несмотря на продажу, Безос сохранит статус крупнейшего индивидуального акционера Amazon: реализуемые бумаги входят в пакет, которым он владеет с момента основания компании в 1994 году.