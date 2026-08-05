В России начали печатать автомобильные шины на 3D-принтере — инновационная установка появилась у  «Кордиант»

Холдинг «Кордиант» начал использовать на Ярославском шинном заводе технологию 3D-печати полноразмерных прототипов шин. Новое оборудование установлено в Научно-техническом центре «Интайр» — оно должно ускорить разработку новых моделей, позволяя инженерам выявлять и исправлять недочеты еще до изготовления первых опытных образцов.

Изображение: Кордиант

С помощью промышленного 3D-принтера специалисты создают макеты шин в натуральную величину — в масштабе 1 : 1. Такие прототипы максимально точно повторяют геометрию будущих серийных изделий и позволяют заранее оценить конструкцию, проверить размеры и внимательно изучить рисунок протектора.

По словам представителей компании, технология помогает быстрее подбирать оптимальную форму и расположение элементов протектора, а также вносить изменения в конструкцию уже на ранних этапах проектирования. Это позволяет сократить количество доработок и ускорить вывод новых моделей на рынок.

Область печати оборудования составляет 350 × 350 × 350 мм, благодаря чему можно изготавливать макеты шин с широкой беговой дорожкой.

Холдинг «Кордиант» входит в число крупнейших производителей шин в России. В его состав входят пять производственных площадок — в том числе бывшие заводы Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске, которые сегодня работают под брендом Gislaved. Совокупная производственная мощность холдинга превышает 14 миллионов шин в год.