5 млн движений в минуту и 90 дней автономности — 50 долларов. Xiaomi выпустила в Китае особую версию своей электробритвы Mijia

Xiaomi выпустила в Китае электробритву Mijia (каталожный номер QDL12) в особом фиолетовом цвете Nebula Purple и в подарочной упаковке. Стоимость составляет 349 юаней (около $50). В комплект входят сама электробритва и фирменный чехол для хранения.

Изображение: Xiaomi

Бритва имеет защиту от воды по стандарту IPX7, поэтому ее можно промывать под струей воды.

Для бритья используется система с тремя лезвиями и двойной кольцевой сеткой. Xiaomi применяет сетку сложной формы, изготовленную по технологии MIM (металлическое литье под давлением), которая, по заявлению компании, помогает уменьшить количество пропущенных волосков и снизить вероятность их защемления во время бритья. За работу устройства отвечает высокоскоростной мотор, совершающий до 5 млн движений в минуту. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 90 дней автономной работы без подзарядки, в зависимости от интенсивности использования.