Первый российский дизель-поезд сертифицирован для работы: ДП2Д разгоняется до 120 км/ч, перевозит свыше 600 пассажиров и служит больше 30 лет

ДП2Д можно управлять как из кабины тепловоза, так и из головного вагона

Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав «Трансмашхолдинга» (ТМХ), получил сертификат соответствия на новый дизель-поезд ДП2Д. Документ подтверждает, что состав отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза и может эксплуатироваться не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

Изображение: Трансмашхолдинг

Новый поезд разработан для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных железнодорожных линиях с различным уровнем загрузки. Перед получением сертификата ДП2Д прошел полный цикл испытаний, в том числе опытный пробег протяженностью 5000 километров. Кроме того, специалисты РЖД проверили работу состава в реальных условиях во время тестовой поездки по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала. Еще в июне приемочная комиссия с участием представителей ТМХ, РЖД и профильных организаций подтвердила готовность проекта к серийному производству.

ДП2Д построен по модульному принципу. В его состав входят пассажирский тепловоз ТЭП70БС и от двух до шести пассажирских вагонов. Тепловоз выпускается на Коломенском заводе, а вагоны производятся на Демиховском машиностроительном заводе.

Максимальная конструкционная скорость поезда составляет 120 км/ч, а расчетный срок службы — 32 года. В зависимости от конфигурации состав способен перевозить от 162 до 636 пассажиров. В головных вагонах предусмотрены специальные места для людей, использующих инвалидные коляски.

Одной из ключевых особенностей ДП2Д стала единая система управления. Машинист может вести поезд как из кабины тепловоза, так и из головного вагона. Все основные системы полностью дублируются, поэтому для эксплуатации состава достаточно одной локомотивной бригады.

Комфорту пассажиров также уделили особое внимание. Поезд оснащен эргономичными креслами, USB-разъемами Type-A и Type-C с поддержкой быстрой зарядки, системой кондиционирования воздуха, тонированными стеклопакетами, ЖК-табло с маршрутной информацией, местами для перевозки велосипедов и туалетом, адаптированным для маломобильных пассажиров.