Производитель двигателей для ракет NASA снова стал независимым: Rocketdyne отделилась от L3Harris за $845 млн

Компания, создающая двигатели для Space Launch System, Atlas V и Vulcan, получила нового владельца и сосредоточится на космической электронике и энергетике

Компания Rocketdyne вернулась к статусу независимого производителя космических технологий после завершения сделки между AE Industrial Partners и L3Harris Technologies. AE Industrial получила 60% компании, а L3Harris сохранила 40% неконтролирующей доли и останется стратегическим партнёром. Сумма сделки составила $845 млн.

Новым генеральным директором Rocketdyne стала Кристин Хьюстон, которая ранее руководила подразделениями Space Propulsion & Power Systems и электрооптических систем в составе L3Harris, а до этого более 16 лет работала в Boeing на инженерных и руководящих должностях. По её словам, независимый статус позволит компании быстрее принимать решения и работать ближе к заказчикам.

Новая Rocketdyne не будет продолжением прежней Aerojet Rocketdyne в полном составе, которую L3Harris приобрела 3 года назад. После сделки L3Harris разделила бизнес по направлениям: производство твердотопливных ракетных двигателей, системы для ракетных комплексов и гиперзвуковые технологии останутся в подразделении Missile Solutions, которое компания планирует вывести на биржу. Также из сделки исключён двигатель RS-25 для ракеты NASA Space Launch System (SLS) — он полностью остаётся у L3Harris.

Фото: Rocketdyne

Rocketdyne сосредоточится на двигателях для ракет-носителей, двигательных установках космических аппаратов, бортовой электронике и энергетических системах. Главный продукт компании — двигатель верхней ступени RL10, который используется на ракетах United Launch Alliance Atlas V и Vulcan, а также в миссиях NASA SLS. Компания также производит двигатели ориентации и коррекции, химические и электрические двигательные установки для космических аппаратов, системы связи и оборудование безопасности полётов.

Отдельным направлением станут космические энергетические системы, включая технологии для ядерных источников энергии в оборонных и исследовательских миссиях. При этом Rocketdyne не планирует самостоятельно создавать ядерные реакторы: компания будет сотрудничать с производителями установок, сосредоточившись на преобразовании энергии, управлении мощностью и распределении электроэнергии.

Компания станет частью портфеля AE Industrial в космической отрасли, куда уже входят Firefly Aerospace, Redwire и York Space Systems.