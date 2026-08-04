От Новосибирска до Москвы: Rutube охватил 77% аудитории крупнейших регионов России

Видеоплатформа Rutube продемонстрировала высокий уровень проникновения в 15 крупнейших регионах страны. Согласно данным за июль 2026 года, полученным от пресс-службы цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», сервисом регулярно пользуются 77% жителей в возрасте от 12 до 60 лет.

Показатели существенно различаются в зависимости от территории. Максимальный охват зафиксирован в Новосибирской области, где платформой охвачено 93% населения указанного возраста. В Свердловской области показатель достиг 88%, а в столичном регионе — Москве и Московской области — 86%. В Краснодарском крае доля пользователей составляет 80%.

В то же время в ряде регионов проникновение сервиса оказалось ниже среднего. В Ростовской области показатель равен 65%, в Челябинской — 64%. Наименее высокие значения отмечены в Пермском крае (39%), Омской (43%) и Саратовской (47%) областях.

Анализ медиапотребления показал, что наибольшей популярностью у аудитории пользуются полнометражные фильмы. Второе место по востребованности занимает контент в жанре «лайфстайл», на третьем расположились сериалы. Данные свидетельствуют о том, что Rutube стал неотъемлемой частью медиапотребления жителей России, закрепив свои позиции как в центральной части страны, так и на Урале, в Сибири и на юге.