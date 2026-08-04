NASA доверило эвакуацию экипажа Crew-13 Cybertruck с 11 отзывами безопасности вместо бронированного MRAP

Tesla Cybertruck заменит «бункер на колёсах» для спасения астронавтов при аварии на стартовой площадке SpaceX в сентябре 2026 года

NASA решило использовать Tesla Cybertruck в качестве эвакуационного автомобиля для экипажа миссии SpaceX Crew-13 вместо традиционных бронированных машин MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected — защищённые автомобили военного класса, предназначенные для работы в опасных зонах). Электропикап будет применяться для быстрого вывоза астронавтов от стартовой площадки в случае нештатной ситуации перед запуском ракеты.

Обычно NASA использует MRAP для таких сценариев: эти машины имеют усиленную броню, а масса отдельных дверей достигает около 600 фунтов (272 кг), благодаря чему они способны выполнять роль защищённого укрытия даже без движения. Однако для Crew-13 агентство выбрало Cybertruck.

Представитель NASA Ричард Джонс объяснил, что использование электромобиля позволяет не организовывать отдельную машину MRAP и её экипаж, а также избежать пересечения ресурсов при подготовке разных запусков.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Cybertruck уже используется SpaceX во время собственных запусков. По словам Джонса, электропикап быстрее MRAP при перемещении астронавтов от опасной зоны и удобнее для управления. При этом NASA не вносило никаких специальных изменений в автомобиль перед использованием в миссии.

Надёжность Cybertruck в условиях аварийной эвакуации остаётся отдельным вопросом. Компания Tesla ранее заявляла о прочности бронированного стекла автомобиля, однако демонстрация с металлическим шаром на презентации привела к повреждению окна. Кроме того, Cybertruck проходил 11 отдельных отзывных кампаний Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), связанных с различными проблемами, включая возможность застревания педали, отделение колёс и отказ инвертора привода.

Запуск SpaceX Crew-13 запланирован не ранее 12 сентября 2026 года. В состав экипажа войдут астронавты NASA Джессика Уоткинс (Jessica Watkins) и Люк Делани (Luke Delaney), астронавт Канадского космического агентства Джошуа Катрик (Joshua Kutryk) и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников.

После прибытия на МКС экипаж присоединится к 75-й экспедиции и будет проводить эксперименты по производству материалов в космосе, медицинским системам с использованием ИИ и дополненной реальности, а также биопечати тканей человека.