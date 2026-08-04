Вице-президент Microsoft объяснил, почему в Windows 11 есть элементы с дизайном 20-летней давности

Операционная система Windows 11, кроме прочего, выделяется тем, что некоторые её части сохранили дизайн родом из прошлых десятилетий. В интервью ресурсу Windows Central вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям компании Маркус Эш объяснил, почему образовалась такая ситуация и что компания намерена с этим делать.

Очень архаично с точки зрения дизайна в Windows 11 выглядят, к примеру, Панель управления или редактор реестра. И оказывается, дело вообще не в дизайне.

Такие вещи, как панель управления, вызывают сложности, потому что если у клиента есть драйвер или что-то, что зависит от этой устаревшей функциональности, нам просто нужно быть осторожными, чтобы не нарушить совместимость. Когда мы наконец-то получим необходимые функции в настройках, мы откажемся от использования в тех местах, например, в панели управления, где эта функция больше не нужна, и сможем сохранить ее в будущем

Фото iXBT.com

Эш отметил, что, пусть за разношерстный дизайн Windows 11 и ругают, та самая совместимость, о которой переживает Microsoft, является скорее сильной стороной ОС. Эш заявил, что Microsoft гордится совместимостью с устаревшими инструментами и рабочими процессами, и что компания просто не может спешить с внесением современных изменений.