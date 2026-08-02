Samsung уже тестирует One UI 9.5 для Galaxy S27 Ultra

Но это внутренняя бета-версия, а до публичной беты еще далеко

На серверах Samsung обнаружена первая тестовая сборка One UI 9.5, предназначенная для будущего флагмана — Galaxy S27 Ultra. Прошивка с номером S958USQU0AZH3 появилась для американской версии смартфона. Это указывает на начало внутреннего этапа разработки новой оболочки.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

По имеющейся информации, серия Galaxy S27 будет поставляться с One UI 9.5 «из коробки», так же как нынешняя линейка Galaxy S26 дебютировала с One UI 8.5.

При этом до публичного тестирования еще далеко. Samsung пока не выпустила стабильную версию One UI 9.0 для устройств, вышедших до Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Более того, публичная бета One UI 9.0 сейчас доступна только владельцам смартфонов серии Galaxy S26.

Если компания сохранит привычный график, публичное тестирование One UI 9.5 может начаться ближе к концу года, а стабильная версия дебютирует вместе с серией Galaxy S27 в 2027 году.