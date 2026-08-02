Новая вытяжка Xiaomi за 435 долларов создает воздушный щит от кухонного дыма и умеет следить за утечками газа

Xiaomi начала продажи новой версии умной кухонной вытяжки Mijia Smart Smoke Purifier 3 в белом цвете. В Китае новинка стоит 2940 юаней (435 долларов), а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах цена снижается до 2499 юаней (примерно 370 долларов).

Изображение: Xiaomi через ITHome

Главной особенностью модели стала фирменная трехступенчатая система очистки воздуха. По заявлению Xiaomi, она объединяет четыре вихревых воздушных потока, высокоскоростной поток у задней стенки и специальную воздушную завесу, которая помогает удерживать дым и запахи, не позволяя им распространяться в сторону человека, готовящего еду.

В основе устройства — бесщеточный двигатель. Максимальная скорость воздушного потока достигает 14 м/с. Кроме того, в верхней части корпуса установлен дополнительный вентилятор, формирующий воздушный барьер, который защищает лицо и дыхательные пути от горячего воздуха и дыма во время приготовления пищи.

Белая версия получила специальное покрытие корпуса, которое, по словам производителя, медленнее желтеет со временем.

Вытяжка также оснащена высокоточным датчиком PM2.5, который в режиме реального времени контролирует качество воздуха и отображает эффективность очистки. Дополнительно предусмотрена система обнаружения утечек газа: при выявлении опасной ситуации устройство отправит уведомление владельцу через мобильное приложение.

Как и другие устройства экосистемы Xiaomi, Mijia Smart Smoke Purifier 3 поддерживает интеграцию с системой умного дома — устройство может автоматически взаимодействовать с совместимой бытовой техникой, а пользователь может создавать сценарии автоматизации.