GTA 5 запустили на iPhone 17 Pro Max, но есть нюанс — всего в 20 FPS

Энтузиаст, известный под ником mertbaris01 на форуме Reddit, сумел запустить GTA 5 на iPhone 17 Pro Max с помощью эмулятора XeniOS, предназначенного для запуска игр Xbox 360. Эксперимент оказался успешным, но есть нюанс: производительности смартфона пока недостаточно для комфортной игры.

Изображение: Apple

Игра работала в разрешении 1280 × 720 пикселей. Во время обычного игрового процесса частота кадров держалась на уровне 19–20 FPS, а в наиболее требовательных сценах — например, во время полета на вертолете над городом — снижалась примерно до 12 FPS. Кроме того, автор отметил заметный нагрев смартфона при длительной нагрузке.

Скорее всего, причиной столь низкой производительности стал не сам процессор Apple A19 Pro, а ранняя версия эмулятора XeniOS. Эмуляция игровых консолей требует значительно больше вычислительных ресурсов, чем нативный запуск приложений, а подобные проекты обычно получают существенный прирост производительности по мере развития и оптимизации. При этом сам по себе iPhone 17 Pro Max обладает весьма мощной аппаратной платформой.

Несмотря на то, что комфортно играть в GTA 5 на iPhone 17 Pro Max невозможно, сам факт успешного запуска демонстрирует потенциал современных мобильных SoC.