Телескоп имени Веры Рубин показал первый сверхглубокий снимок Вселенной: на одном изображении — более 500 000 галактик

Обсерватория имени Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory) опубликовала первое научное изображение, полученное с помощью камеры LSST Camera — крупнейшей цифровой камеры в мире. На снимке запечатлено более 500 000 галактик и свыше 50 000 звёзд в области неба COSMOS, которая считается одной из самых важных для изучения Вселенной.

Изображение получено путём объединения сотен отдельных наблюдений. Оно охватывает участок неба, расположенный вдали от плоскости Млечного Пути, где сравнительно мало звёзд и межзвёздной пыли. Благодаря этому телескопы могут наблюдать огромное количество далёких галактик, свет от которых шёл к Земле миллиарды лет. Чем дальше расположен объект, тем более раннюю эпоху существования Вселенной он представляет.

Поле COSMOS изучается с 2003 года, когда его начал наблюдать космический телескоп «Хаббл». За два десятилетия этот участок исследовали десятки крупнейших обсерваторий в диапазоне от радиоволн до рентгеновского излучения, поэтому он стал одним из главных эталонных полей для сравнения астрономических данных.

Источник: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA

Обсерватория Веры Рубин добавляет к этим наблюдениям новую возможность: сочетание большой глубины съёмки, широкого поля зрения и регулярных повторных наблюдений. Это позволит изучать не только структуру далёких галактик, но и отслеживать изменения — например, появление сверхновых и других кратковременных космических явлений.

Публикация приурочена к выпуску Early Data Preview 2 (EDP2) — первой демонстрации научных данных, полученных камерой LSST. В неё вошли наблюдения, выполненные с апреля 2025 года по январь 2026 года. Каталог включает совмещённые изображения участка площадью около 3000 квадратных градусов — примерно 1/6 всей видимой части южного неба.

Полномасштабный обзор Legacy Survey of Space and Time (LSST), рассчитанный на 10 лет, только начался, поэтому EDP2 не является его основной публикацией данных. Тем не менее этот набор уже позволит астрономам проверить методы обработки информации, подготовить инструменты анализа и начать научные исследования. Во второй фазе EDP2, ожидаемой в период с октября по декабрь 2026 года, будут опубликованы данные отдельных наблюдений, включая изображения изменений, полученные сравнением снимков разных эпох. Доступ к данным уже открыт для научных организаций США, Чили и международных участников проекта, а через 2 года они станут общедоступными.