4-дюймовый экран, батарея 4000 мАч и физическая клавиатура QWERTY: смартфон Zinwa Q27, похожий на классический BlackBerry, доступен для заказа

Компания Zinwa открыла предварительные заказы на смартфон Zinwa Q27, выполненный в классическом форм-факторе BlackBerry с физической QWERTY-клавиатурой. Устройство было впервые анонсировано еще в 2025 году, но только сейчас оно стало доступно для бронирования.

Изображение: Zinwa

Zinwa Q27 оснащен 4-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1080 × 1240 пикселей. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7300, объем ОЗУ составляет 12 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, фронтальной — 16 Мп. Также заявлены: две SIM, eSIM, NFC, светодиодный индикатор уведомлений.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт и беспроводная зарядка Qi мощностью 15 Вт. ОС — Android 16.

Изображение: Zinwa

Стоимость Zinwa Q27 составляет 420 долларов за версию с 256 ГБ памяти, вариант с 512 ГБ памяти оценен в 480 долларов. Смартфон будет доступен в черном и белом цветах. Все предзаказы комплектуются защитной пленкой, уже наклеенной на экран, и бесплатным защитным чехлом.

Точную дату начала поставок производитель пока не объявил. В компании пояснили, что объем производства будет зависеть от количества оформленных предварительных заказов.