Видеокарты с 16 ГБ впервые обошли ускорители с 8 ГБ, а 8-ядерные процессоры обошли 6-ядерные: в статистике Steam произошли исторические изменения

Valve опубликовала статистику по Steam за июль 2026 года. Она по-прежнему демонстрирует доминирование Nvidia: на «зеленые» видеокарты приходится 72,77%. Доля AMD — 18,74%, Intel — 8,08%.

Изображение: AMD

Самым популярным ускорителем по-прежнему является GeForce RTX 3060 с долей 3,71%, но ее позиции постепенно ослабевают. В то же время быстро растет популярность новых видеокарт серии RTX 5060: GeForce RTX 5060 уже достигла 2,85% (+0,42%), а RTX 5060 Ti — 2,26% (+0,31%). Но еще больше прибавила GeForce RTX 5070 — 0,53%: это самый популярный ускоритель пятитысячной серии в статистике.

Одним из самых заметных изменений стало увеличение доли видеокарт с 16 ГБ видеопамяти. Теперь они являются самым распространенным вариантом среди пользователей Steam с показателем 25,9%, впервые опередив модели с 8 ГБ памяти, доля которых снизилась до 25,32%. Продолжают расти и доли видеокарт с 12 и 24 ГБ VRAM.

Изменилась и ситуация с процессорами. Впервые восьмиядерные CPU стали самым популярным вариантом среди игроков — на них приходится 27,85% всех систем. ПК с 6-ядерниками теряют позиции (27,52%).

16 ГБ — самый распространенный объем ОЗУ (40,97%). Но доля систем с 32 ГБ продолжает расти и достигла 36,93%.

Windows 11 установлена на 70,26% игровых ПК в Steam — увеличение доли на 0,5% за месяц. Доля Windows 10 снизилась до 23,3%. Linux занимает 4,01%, macOS — 2,32%.

Разрешение Full HD по-прежнему самое распространенное — 51,1%. Но его доля постепенно сокращается, а популярность разрешения 2560 x 1440 продолжает расти (уже 21,46%). Доля мониторов 4К составляет 4,95%.