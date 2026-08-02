20 000 мА·ч и зарядка 45 Вт в обе стороны: раскрыты характеристики нового мобильного аккумулятора Xiaomi

Мощность зарядки в два раза выше, чем у предшественника

Новый мобильный аккумулятор Xiaomi PB2045MI емкостью 20 000 мА·ч (74 Вт·ч) прошел сертификацию китайского регулятора 3C. За счет этого стали известны ключевые характеристики устройства — еще до его официального анонса.

Изображение: Xiaomi

Согласно данным регулятора, устройство соответствует требованиям нового китайского стандарта безопасности GB 47372-2026 и поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Это в два раза больше, чем у предшественника (22,5 Вт).

Новинка получила встроенный кабель USB Type-C, а также по одному порту USB-C и USB-A. Оба порта USB Type-C могут работать как на вход (по 45 Вт в обе стороны). Разъем USB Type-A способен выдавать до 22,5 Вт. При одновременном использовании нескольких портов суммарная выходная мощность ограничена 15 Вт (5 В / 3 А).

Помимо более высокой мощности зарядки, новый мобильный аккумулятор получил дополнительные функции безопасности, предусмотренные стандартом GB 47372-2026. В их числе — отображение информации о состоянии аккумулятора, журнал регистрации возможных неисправностей и средства отслеживания происхождения устройства.

Когда Xiaomi официально представит новинку, не сообщается.