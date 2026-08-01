Жара, держись: Xiaomi выпустила в продажу большие кондиционеры Mijia Giant Power Saving Pro, которым нипочем ни +65 °C, ни -35 °C

Кондиционер не только охлаждает, но еще и следит за собой

Xiaomi начала продажи новой линейки центральных канальных кондиционеров Mijia Giant Power Saving Pro. Новинки доступны в версиях мощностью 2,2 и 3 кВт и ориентированы на охлаждение и обогрев квартир, домов и коммерческих помещений.

Изображение: Xiaomi

Рекомендованная стоимость моделей составляет 6599 и 7599 юаней соответственно (975 и 1125 долларов). С учетом государственных субсидий в Китае цены снижаются до 5609,2 и 6459,2 юаня (830 и 955 долларов).

Главной особенностью серии стала высокая энергоэффективность. Кондиционеры соответствуют высшему классу энергопотребления. По данным Xiaomi, фирменная система интеллектуального управления Mijia с использованием алгоритмов искусственного интеллекта способна дополнительно сократить расход электроэнергии примерно на 30%, автоматически подстраивая работу оборудования под условия эксплуатации.

Для повышения производительности инженеры установили трехрядный испаритель и двухрядный конденсатор с увеличенной площадью теплообмена. В конструкции также используются двухцилиндровый компрессор и увеличенная крыльчатка вентилятора диаметром 556 мм, что должно обеспечить более эффективное охлаждение, обогрев и стабильную работу при различных нагрузках.

Кондиционеры рассчитаны на помещения площадью от 30 до 40 квадратных метров. Наружный блок способен работать в режиме обогрева при температуре воздуха до -35 °C, а в режиме охлаждения — при жаре до +65 °C.

В комплект поставки входит интеллектуальная панель управления микроклиматом. Система способна автоматически контролировать состояние оборудования, обнаруживать загрязнение внутренних узлов, нехватку хладагента и возможные неисправности, своевременно уведомляя владельца о необходимости обслуживания.

Новинки полностью интегрированы в экосистему Xiaomi: поддерживаются HyperOS Connect, приложение Mijia и голосовой помощник XiaoAI. Пользователи могут удаленно управлять кондиционером, включать его в сценарии умного дома и получать обновления программного обеспечения «по воздуху».